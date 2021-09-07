İSKİ'den suya zam: Olağanüstü toplantıdan karar çıktı... | Video
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CHP’li İBB yönetimi suya yüzde 40 zam yapmak istediğini açıklamıştı. Zam kararı için olağanüstü toplantı kararı alınırken, toplantı 16.30'da başladı. AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "CHP’li İBB yönetiminin İstanbul’da suya %40 zam yapma talebiyle olağanüstü çağırdığı İBB Meclisi toplantımıza başlıyoruz." dedi. Gelen son dakika bilgilerine göre; İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda yüzde 15.62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi.