İsrail Filistin son dakika | Saat verip uyarmıştı! Hamas'ın verdiği süre doldu: Füzeler ateşlendi

İSRAİL FİLİSTİN SON DAKİKA | Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sonrası İsrail savaş ilan etti. Bölgede 4 gündür çatışmalar sürerken İsrail Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Son dakika haberlerin peş peşe geldiği bölgede ise gözler 17:00'a çevrilmişti. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Gazze kentinin yanındaki Aşkelon kentine saldıracağını duyurdu. Sivillere uyarılarda bulundu. Edinilen son dakika habere göre; Hamas'ın verdiği süre doldu. Hamas füzeleri ateşledi. O anlar canlı yayında görüntülendi.