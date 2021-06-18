Video Haber İsrail savaş uçakları yeniden Gazze'yi vurdu | Video

İsrail savaş uçakları yeniden Gazze'yi vurdu | Video

İsrail savaş uçakları yeniden Gazze'yi vurdu | Video
18.06.2021 | 01:32

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İsrail ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ni vurmaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'a ait mevzileri hedef alındı. Saldırılarda ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

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