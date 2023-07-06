Video Haber İsrail’de bir sürücü aracıyla protestocuların arasına daldı: 1 yaralı | Video
İsrail’de bir sürücü aracıyla protestocuların arasına daldı: 1 yaralı | Video

İsrail’de bir sürücü aracıyla protestocuların arasına daldı: 1 yaralı | Video

06.07.2023 | 00:07

İsrail’de Tel Aviv Emniyet Müdürü Amichai Eshed’in baskı sonucu istifa etmesinin ardından sokaklara inen protestocuların arasına bir sürücü aracıyla daldı. Olayda 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

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