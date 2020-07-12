İsrailli oyuncudan Filistinli çocuklara ırkçı video

İsrailli oyuncu Roy Oz'un 5 yıl önce çektiği bir videoda Filistinli çocuklara ırkçı hakaretlerde bulunması tepki çekti. Sosyal medya uygulaması TikTok üzerinden dün yayılan videoda, İsrailli oyuncunun Filistinli çocuklara yönelik ırkçı sözler ettiği görülüyor.

Çocuklara yönelik filmleri ve televizyon şovlarıyla tanınan Oz da Instagram hesabından yaptığı açıklamada, videodaki kişinin kendisi olduğunu itiraf etti.

Videoda kendisi görülmeyen Oz, Necef bölgesinde çocukları ve eşiyle arabada gezerken şoför koltuğundan dışarıdaki Filistinli çocuklara kek uzatıyor.

Oz, kendi çocuklarına "Kim bir Bedeviyi beslemek ister?" diye sorarak dışarıda bekleyen Filistinli çocuklarla alay ediyor.

Açıklamasında videonun 5 yıl öncesine ait olduğunu belirten Oz, ırkçı davranışı nedeniyle özür diledi.