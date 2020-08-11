Video Haber İstanbul Etiler’de otoparkçı dehşeti! Ayağında kurşunladı | Video

İstanbul Etiler’de otoparkçı dehşeti! Ayağında kurşunladı | Video

İstanbul Etiler’de otoparkçı dehşeti! Ayağında kurşunladı | Video
11.08.2020 | 12:01

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İstanbul Beşiktaş Etiler’de, aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen ‘korsan’ otoparkçı 2 kişi arasında kavga çıktı. Kurşunların yağdırıldığı kavgada ‘korsan’ otoparkçılardan biri ayağından vuruldu.

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Olay, saat 19.00 sularında Beşiktaş Etiler Mahallesi Yıldızçiçeği Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet olan sokaktaki 'korsan' otoparkçılar henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle 'korsan' otoparkçılardan biri yanındaki silahla 9 kurşun yağdırarak, diğerini ayağından vurdu. İsmi henüz öğrenilemeyen otoparkçı, kanlar içinde yere yığılırken şüpheli ise taksi ile olay yerinden uzaklaştı.
Olayın haber verilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise sokağı güvenlik şeridi ile yaya ve araç trafiğine kapattı.


Polis ekipleri ise olay yerinde delil ve güvenlik kamerası çalışması yaptı. Şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. İki şahsın yaklaşık 6 ay önce kavga ettiği öğrenildi. Kavgada, park halindeki bir aracın aynasının kırıldığı görüldü.


Yaralı şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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