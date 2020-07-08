Video Haber İstanbul Şile'deki rezaleti görüntüleyen eski muhtardan CHP'ye yalanlama "Fotoğrafı 5 Temmuz Pazar günü çektim" | Video

İstanbul Şile'deki rezaleti görüntüleyen eski muhtardan CHP'ye yalanlama "Fotoğrafı 5 Temmuz Pazar günü çektim" | Video

İstanbul Şile'deki rezaleti görüntüleyen eski muhtardan CHP'ye yalanlama
08.07.2020 | 16:38

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İstanbul Şile'de günlerdir yaşanan su sıkıntısı sırasında İSKİ tankerle su dağıttı. Tankerle su dağıtımı fotoğraflayan Alacalı Köyü'nün eski muhtarı Mustafa Şişman, "Fotoğrafı 5 Temmuz Pazar günü çektim" dedi.

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İstanbul Şile'de su kesintisi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın paylaştığı tankerle su dağıtımı fotoğrafıyla tartışma konusu oldu. Fotoğrafın eksi olduğu öne sürüldü. Ancak 34 YN 1285 plakalı tankerin Şile'de su dağıtımı için dolaşırken çekilen farklı fotoğrafları da ortaya çıktı. Alacalı Köyü eski muhtarı Mustafa Şişman, fotoğrafları 5 Temmuz Pazar günü çektiğini söyledi. Şişman, "Fotoğrafı ben çektim. Telefonumda da kayıtlı tarihine bakabilirsiniz. Pazar günü saat 16.30-17.00 arası İSKİ tankeri geldi. Vatandaş burada su alırken ben gayri ihtiyari resim çektim. 3 gün önce Pazar günü çektim. 2 farklı fotoğraf var zaten. Buyurun istediğiniz gibi bakabilirsiniz. Ben kendime mi inanacağım onlara mı inanacağım?" dedi.

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