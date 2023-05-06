İstanbul Yüzyılın Mitingine hazır! Milyonlarca vatandaş katılacak | Video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi vatandaşlarla en büyük buluşmasını yarın İstanbul'da gerçekleştirecek. Milyonlarca vatandaşın katılması beklenen "Yüzyılın Mitingi" Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortak katılımlarıyla saat 16.00'da başlayacak "Yüzyılın Mitingi" öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, Türkiye Yüzyılı'nın arifesinde gerçekleştirilecek "Yüzyılın Mitingi"nde tarihi fotoğraf için adeta seferberlik ilan etti.