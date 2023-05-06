İstanbul Yüzyılın Mitingine hazır! Milyonlarca vatandaş katılacak | Video
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi vatandaşlarla en büyük buluşmasını yarın İstanbul'da gerçekleştirecek. Milyonlarca vatandaşın katılması beklenen "Yüzyılın Mitingi" Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın ortak katılımlarıyla saat 16.00'da başlayacak "Yüzyılın Mitingi" öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, Türkiye Yüzyılı'nın arifesinde gerçekleştirilecek "Yüzyılın Mitingi"nde tarihi fotoğraf için adeta seferberlik ilan etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:56
İstanbul Yüzyılın Mitingine hazır! Milyonlarca vatandaş katılacak | Video 06.05.2023 | 13:14
06:08
Balkanlardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a büyük destek | Video 06.05.2023 | 13:04
01:41
Güngören’de zincirleme kaza: 1'i ağır 2 yaralı | Video 06.05.2023 | 12:47
00:16
00:46
02:46
00:55
Londra metrosunda duman paniği | Video 05.05.2023 | 23:45
05:31
02:47
Bakan Koca'yı karşısında gören depremzede gözyaşlarına hakim olamadı | Video 05.05.2023 | 22:00
00:44
00:27
04:09
Son dakika: Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü! 1 kişi enkaz altında | Video 05.05.2023 | 21:02
50:48
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Erzurum'da önemli açıklamalar | Video 05.05.2023 | 19:09
02:42
00:11
01:04
01:04
Gaziantep'te suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı | Video 05.05.2023 | 18:19
18:34
27:09