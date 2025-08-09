İstanbul'da "Gazze'ye umut ışığı ol" yürüyüşü
İstanbul, bu akşam Gazze için tek yürek oldu. Filistin’e Destek Platformu öncülüğünde binlerce kişi, İsrail’in Gazze’ye yönelik topyekûn işgal kararına tepki için Beyazıt Meydanı’ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne tekbirler eşliğinde yürüyüşe geçti. Yürüyüşe katılan binlerce vatandaş, "Ya Allah bismillah Allahu Ekber", "Nehirden denize özgür Filistin", "Cenk, cihad, şehadet" sloganları attı.
İstanbul'da "Gazze'ye umut ışığı ol" yürüyüşü 09.08.2025 | 20:58
