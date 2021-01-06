İşte İlker Başbuğ'u yalanlayan tarihi Adnan Menderes belgesi | Video
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Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Merhum Başbakan Adnan Menderes ile ilgi tepki çeken açıklamalarını yalanlayan tarihi belge ortaya çıktı!