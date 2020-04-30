İşte İstanbul'da corona virüs vakalarının yoğun olduğu bölgeler! Hangi ilçe ne kadar yoğun? | Video

Sağlık Bakanlığı, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte İstanbul corona virüs vaka yoğunluk haritası...