Video Haber İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan’ın kardeşi adliyeye sevk edildi | Video
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan’ın kardeşi adliyeye sevk edildi | Video

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan’ın kardeşi adliyeye sevk edildi | Video

29.11.2022 | 14:42

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin firari şüpheli Bilal Hassan’ın gözaltına alınan kardeşi Ahmad El Hac Nwas, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda ikisi çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin sayısı ise 25'e yükselmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince firari şüpheli Bilal Hassan'ın gözaltına alınan kardeşi şüpheli Ahmad El Hac Nwas, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelinin çıkarılacağı Cumhuriyet Savcısına ifade vereceği öğrenildi.

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