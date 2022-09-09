Video Haber İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz "CHP ile ittifakta değiliz" | Video
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz "CHP ile ittifakta değiliz" | Video

09.09.2022 | 10:34

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İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, katıldığı canlı yayında partisinin CHP ile bir ittifak içinde olmadığını savundu.

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