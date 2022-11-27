Video Haber İYİ Parti vekilinden 15 Temmuz hakkında skandal ifade | Video
İYİ Parti vekilinden 15 Temmuz hakkında skandal ifade | Video

İYİ Parti vekilinden 15 Temmuz hakkında skandal ifade | Video

27.11.2022 | 13:11

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İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi çıktığı canlı yayında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili FETÖ'nün argümanlarıyla konuştu.

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