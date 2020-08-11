Video Haber Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'ndan ilgi çeken video "Her temas iz bırakır!" | video

Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'ndan ilgi çeken video "Her temas iz bırakır!" | video

Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'ndan ilgi çeken video
11.08.2020 | 21:42

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Jandarma Genel Komutanlığınca, Kriminal Daire Başkanlığı personelinin çalışmalarına yer verilen video yayımlandı. Paylaşımda, "Jandarma Kriminal Daire Başkanlığımız, teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak hiçbir suçun faili meçhul, hiçbir suçlunun cezasız kalmaması için var gücüyle çalışmaktadır." ifadesi yer aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Jandarma Genel Komutanlığının YouTube hesabından "Her temas iz bırakır" başlığıyla paylaşılan videoda, Kriminal Daire Başkanlığı bünyesindeki şube müdürlüklerinin, bir suça ilişkin delilleri ortaya çıkarırken yürüttüğü çalışmalar anlatıldı.

Paylaşımda, "Jandarma Kriminal Daire Başkanlığımız, teknolojinin tüm imkanlarından faydalanarak hiçbir suçun faili meçhul, hiçbir suçlunun cezasız kalmaması için var gücüyle çalışmaktadır." ifadesi yer aldı.

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