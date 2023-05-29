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Kahramanmaraşlılar ikinci turda daha güçlü 'Erdoğan' dedi | Video

Kahramanmaraşlılar ikinci turda daha güçlü 'Erdoğan' dedi | Video

29.05.2023 | 14:37

Cumhuriyet tarihinin ilk iki turlu seçimi tamamlanırken, Kahramanmaraşlılar ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a daha fazla oy verdi. Özellikle deprem bölgesi illerinden yüzde 74,84'le büyük deste veren Kahramanmaraşlılar, "Bizler her zaman Reis’in yanındayız" dedi.

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100 yıllık cumhuriyet tarihinin ilk iki turlu cumhurbaşkanlığı seçimi tamamlandı. Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 52,14 oranında oy alırken 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47,86'da kaldı. Seçimler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oy aldığı illerin başında gelen Kahramanmaraş'ta halk Erdoğan'a destek verdi. Seçimin ikinci turunda yüzde 74,84 ile Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı iller arasında 6'ncı, 11 ili kapsayan deprem bölgesinde ise birinci sırada yer alan Kahramanmaraş'ta halk Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan güvenini bir kez gösterdi.

"ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN"
Seçimler sonrasında tüm Türkiye'nin kazandığını ifade eden vatandaşlardan Tayfun Özbek, "Cumhurbaşkanımızın birinci turda Kahramanmaraş'ta yüzde 71'lik oyunu yüzde 75'lere yani 4 puan puanlık artışla büyük bir güvenle tazelendi. İnşallah hayırlısı olsun diyoruz, Kahramanmaraş halkına ve Türkiye'de Cumhurbaşkanımıza oy verenlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten büyük bir fedakarlık ile büyük bir güvenle inşallah güzel bir şekilde geldi. Bizler her zaman Reis'in yanındayız, Allah başımızdan eksik etmesin diyoruz" şeklinde konuştu. Kahramanmaraş halkının sandıkta ülkesine ve bayrağına sahip çıktığını aktaran vatandaşlardan Ali Biricik ise "Tayyip için, Türkiye için hayırlı uğurlu olsun. Bizlere koşan, garibanların yanında olan, teröristlere fırsat vermeyen bir liderimizdir Sayın Cumhurbaşkanımız. Önce Allah, sonra bizler Tayyip'in her zaman arkasındayız, peşindeyiz vatan için Türkiye için" diye konuştu.

Bir başka vatandaş Halil Kurt da Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini " Her zaman Reis'in yanındayız, Reis'e güveniyoruz. İlk günden son güne kadar şu an bile yanımızda biz de Reis'in yanındayız" diyerek ifade etti.

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