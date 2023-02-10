Video Haber Kahramanmaraş’taki 210 depremzede daha Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla İstanbul’a getirildi | Video
Kahramanmaraş’taki 210 depremzede daha Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla İstanbul’a getirildi | Video

Kahramanmaraş’taki 210 depremzede daha Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla İstanbul’a getirildi | Video

10.02.2023 | 08:07

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremde evleri yıkılan ve bölgeden çıkmak isteyen 210 depremzede daha Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı’na getirildi. Vatandaşlar burada bekleyen yine Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait otobüslerle gidecekleri yerlere götürüldü.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken evleri yıkılan ve bölgeden çıkmak isteyen depremzedeler Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla İstanbul'a getirildi. Vatandaşlar saat 03.00'te Kahramanmaraş'tan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla Atatürk Havalimanı'na getirildi. Vatandaşlar burada hazır bekleyen otobüslerle gitmek istedikleri adreslere götürüldü.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DEPREMZEDELERLE OMUZ OMUZA
Deprem bölgesinden gerek yaralılar gerekse bölgeden çıkmak isteyen diğer vatandaşların nakilleri Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından aralıksız gerçekleştiriliyor. Kahramanmaraş'tan İstanbul'a gelmek isteyen 107 vatandaş d a saat 04.00'te kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla Atatürk Havalimanı'na getirildi. Vatandaşlar burada askerlerin yardımı ile uçaktan indirildi. Askerler yürümekte zorluk çeken yaşlı vatandaşlara yardım ederek uçaktan indirip otobüse kadar eşlik etti. Depremzedeler burada hazırda bekleyen otobüslerle gitmek istedikleri yerlere götürüldü.

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