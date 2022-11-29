Kara Operasyonu ne zaman? Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar | Video

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Pençe Kılıç Operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kalın, kara operasyonuna ilişkin "Farklı şekilde operasyonlar yapılabilir. Yarın, haftaya veya her an olabilir." dedi. "PYD/YPG öyle bir örgüt ki işine geldiğinde Rusya, işine geldiğinde rejim ve ABD ile işine geldiğinde başka ülkelerle iş tutar." diyen Kalın Yunanistan ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.