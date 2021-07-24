Video Haber Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu seçim gecesi yaşadıklarını gülerek böyle anlattı "Şimdiye kadar sevinemedik"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu seçim gecesi yaşadıklarını gülerek böyle anlattı "Şimdiye kadar sevinemedik"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu seçim gecesi yaşadıklarını gülerek böyle anlattı
24.07.2021 | 15:54

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu seçim gecesi yaşadıklarını gülerek böyle anlattı Şimdiye kadar sevinemedik 01:16
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, seçim gecesi yaşadıklarını gülerek böyle anlattı "Şimdiye kadar sevinemedik"

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