Kılıçdaroğlu'dan yeni gaf! Mısır'ı Türkiye'nin ili yaptı | Video

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu imza attığı gaflara bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu, Doğu Anadolu bölgesindeki illeri sayarken Mısır'ı da dahil etti.