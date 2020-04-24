Kimler 'İşsizlik ödeneği' alacak? Ücretsiz izindekiler ve işsiz kalanlar dikkat! İşte tüm detaylar... | Video

Torba yasa ile çıkartılan ve ücretsiz izine ayrılanlar ile 15 Mart tarihinden sonra işten çıkartılıp işsizlik maaşı alamayanlar için verilecek ödeneklerle ilgili detaylar belli oldu. SGK bununla ilgili bir duyuru yayımlayarak tüm ayrıntıları paylaştı. Buna göre işverenler ücretsiz izne ayırdıkları elemanları için ödenek başvurusunu https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden yapabilecek. Ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar başvuru yapılabilecek. 15 Mart tarihiden sonra işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da nakdi ücret desteği verilecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, canlı yayında ücretsiz izin ödenekleri ile ilgili detayları paylaştı...