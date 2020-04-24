Video Haber Kimler 'İşsizlik ödeneği' alacak? Ücretsiz izindekiler ve işsiz kalanlar dikkat! İşte tüm detaylar... | Video

Kimler 'İşsizlik ödeneği' alacak? Ücretsiz izindekiler ve işsiz kalanlar dikkat! İşte tüm detaylar... | Video

Kimler 'İşsizlik ödeneği' alacak? Ücretsiz izindekiler ve işsiz kalanlar dikkat! İşte tüm detaylar... | Video
24.04.2020 | 15:26
VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul'daki cinayet dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 2 ölü, 1 yaralı | Video 01:00
İstanbul'daki cinayet dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 2 ölü, 1 yaralı | Video 26.04.2020 | 11:59
İstanbul'da vatandaşları endişelendiren gökyüzündeki esrarengiz ışıklar ve cisimler kamerada | Video 00:12
İstanbul'da vatandaşları endişelendiren gökyüzündeki esrarengiz ışıklar ve cisimler kamerada | Video 26.04.2020 | 11:41
Rize'de Çayeli'nden öteye türküsüne corona virüsü uyarlaması | Video 04:19
Rize'de Çayeli'nden öteye türküsüne corona virüsü uyarlaması | Video 26.04.2020 | 11:38
Denizli'de çekiçle oğlunu öldürüp cesedi yakmaya çalışan baba kamerada | Video 04:08
Denizli'de çekiçle oğlunu öldürüp cesedi yakmaya çalışan baba kamerada | Video 26.04.2020 | 11:30
İsveç'te corona virüsü hastası babası tedavi edilmeyen Leyla Gülüşken'den canlı yayında flaş açıklamalar | Video 06:58
İsveç'te corona virüsü hastası babası tedavi edilmeyen Leyla Gülüşken'den canlı yayında flaş açıklamalar | Video 26.04.2020 | 11:14
THY'den Dünya Pilotlar Günü’nde corona virüsünden vefat eden pilotlar için gözleri yaşartan özel video | Video 02:20
THY'den Dünya Pilotlar Günü’nde corona virüsünden vefat eden pilotlar için gözleri yaşartan özel video | Video 26.04.2020 | 10:22
İstanbul'da corona virüsüne rağmen sokakta top oynayan çocukların polisi görünce yaşadıkları panik kamerada | Video 01:06
İstanbul'da corona virüsüne rağmen sokakta top oynayan çocukların polisi görünce yaşadıkları panik kamerada | Video 26.04.2020 | 10:05
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında çamurlu plakalı araçla kaçan hırsızların yakalanma anı kamerada | Video 00:54
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında çamurlu plakalı araçla kaçan hırsızların yakalanma anı kamerada | Video 26.04.2020 | 10:02
İzmir'de motosiklet çalarken yakalanan hırsıza feci dayak güvenlik kamerasında | Video 03:24
İzmir'de motosiklet çalarken yakalanan hırsıza feci dayak güvenlik kamerasında | Video 26.04.2020 | 09:37
Bakan Koca talimat verdi, İsveç'te yaşayan corona virüsü Covid-19 hastası Türkiye’ye getiriliyor | Video 02:51
Bakan Koca talimat verdi, İsveç'te yaşayan corona virüsü (Covid-19) hastası Türkiye’ye getiriliyor | Video 26.04.2020 | 08:45
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden kurgu ropörtaj | Video 01:14
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden kurgu ropörtaj | Video 25.04.2020 | 23:45
Kılıçdaroğlu ve CHP’liler ayrı telden çaldı | Video 00:37
Kılıçdaroğlu ve CHP’liler ayrı telden çaldı | Video 25.04.2020 | 23:37
ABD Başkanı Trump’ın eski danışmanı Roger Stone’dan koronavirüs itirafı | Video 01:38
ABD Başkanı Trump’ın eski danışmanı Roger Stone’dan koronavirüs itirafı | Video 25.04.2020 | 23:03
MSB’den Haftanin üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama | Video 01:05
MSB’den Haftanin üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama | Video 25.04.2020 | 22:30
İngiliz BBC'den Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine büyük övgü: İngiltere aynısını yapamadı | Video 02:18
İngiliz BBC'den Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine büyük övgü: İngiltere aynısını yapamadı | Video 25.04.2020 | 22:26
Son dakika! Koronavirüs sayısında umutlandıran gelişme! İşte son veriler! | Video 03:48
Son dakika! Koronavirüs sayısında umutlandıran gelişme! İşte son veriler! | Video 25.04.2020 | 19:31
Alevilerden İBB'ye sert tepki! Alevi toplumundan özür dilemeli | Video 03:01
Alevilerden İBB'ye sert tepki! "Alevi toplumundan özür dilemeli" | Video 25.04.2020 | 18:01
Başkan Erdoğan'dan şiirli paylaşım | Video 00:44
Başkan Erdoğan'dan şiirli paylaşım | Video 25.04.2020 | 17:34
Atatürk havalimanı'nda yapılan salgın hastanesindeki son durum havadan görüntülendi | Video 05:28
Atatürk havalimanı'nda yapılan salgın hastanesindeki son durum havadan görüntülendi | Video 25.04.2020 | 16:54
İki genç ceza yememek için 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı | Video 04:24
İki genç ceza yememek için 'dur' ihtarına uymayıp ortalığı birbirine kattı | Video 25.04.2020 | 16:54

Torba yasa ile çıkartılan ve ücretsiz izine ayrılanlar ile 15 Mart tarihinden sonra işten çıkartılıp işsizlik maaşı alamayanlar için verilecek ödeneklerle ilgili detaylar belli oldu. SGK bununla ilgili bir duyuru yayımlayarak tüm ayrıntıları paylaştı. Buna göre işverenler ücretsiz izne ayırdıkları elemanları için ödenek başvurusunu https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden yapabilecek. Ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar başvuru yapılabilecek. 15 Mart tarihiden sonra işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da nakdi ücret desteği verilecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, canlı yayında ücretsiz izin ödenekleri ile ilgili detayları paylaştı...

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA