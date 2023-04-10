Kızılelma ve Bayraktar TB3 TGC Anadolu'da | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen, dünyanın ilk, silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi olan TCG Anadolu'ya Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı 'nın ve TB3 SİHA'ların nasıl konuşlandığının görüntüleri paylaşıldı.
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