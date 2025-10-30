Video Haber Kosova'da Türk askerlerinin zeybekli cumhuriyet coşkusu | Video
Kosova'da Türk askerlerinin zeybekli cumhuriyet coşkusu | Video

Kosova'da Türk askerlerinin zeybekli cumhuriyet coşkusu | Video

30.10.2025 | 06:15

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci yılı, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen gecede, Türk askerlerinin sergilediği zeybek gösterisi ve Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY)'ın konseri ile coşkuyla kutlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci yılı, Kosova'nın Prizren şehrinde düzenlenen özel bir geceyle coşkuyla kutlandı. Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Türk askerlerinin sergilediği zeybek gösterisi ve Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY)'ın konseri büyük beğeni topladı. TÜRKAY Orkestrası'nın seslendirdiği Türkiye ve Kosova ezgileri, davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Gecenin sonunda Türk askerlerinin sahnelediği zeybek oyunu, salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı.

Etkinliğe, Kosova'da NATO'nun Barış Gücü (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş, Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, KDTP Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, KDTP Milletvekili Fidan Brina Jılta, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ramazan Yılmaz, TİKA Kosova Koordinatörü Fulya Aslan ile çok sayıda davetli katıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kosovalı 102 kadın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 102. yıldönümü için bayrak ördü | Video 03:30
Kosovalı 102 kadın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıldönümü için bayrak ördü | Video 30.10.2025 | 06:16
New York’ta Türk ve Amerikan bayrakları göndere çekildi | Video 05:35
New York'ta Türk ve Amerikan bayrakları göndere çekildi | Video 30.10.2025 | 06:16
Kosova’da Türk askerlerinin zeybekli cumhuriyet coşkusu | Video 03:37
Kosova'da Türk askerlerinin zeybekli cumhuriyet coşkusu | Video 30.10.2025 | 06:15
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 19:57
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 29.10.2025 | 19:43
F-16’lardan nefes kesen gösteri | Video 02:45
F-16'lardan nefes kesen gösteri | Video 29.10.2025 | 15:36
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı | Video 16:30
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı | Video 29.10.2025 | 11:25
SON DAKİKA: Gebze’de 7 katlı bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi | Video 02:27
SON DAKİKA: Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi | Video 29.10.2025 | 08:31
SON DAKİKA | Kocaeli Gebze’de 5 katlı bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler 08:05
SON DAKİKA | Kocaeli Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Olay yerinden ilk görüntüler 29.10.2025 | 07:50
Yerli ve Milli savunma araçlarımızdan gövde gösterisi | Video 14:19
Yerli ve Milli savunma araçlarımızdan gövde gösterisi | Video 28.10.2025 | 16:38
Türk Savunma Sanayii’nde tarihi gün! Yeni Altay tankı envantere girdi! Başkan Erdoğan: Her alanda güçlü olmak zorundayız | Video 23:30
Türk Savunma Sanayii'nde tarihi gün! Yeni Altay tankı envantere girdi! Başkan Erdoğan: "Her alanda güçlü olmak zorundayız" | Video 28.10.2025 | 15:52
Altay tankı bugün envantere giriyor! İşte son teknolojiyle donatılan Altay’ın tüm özellikleri | Video 14:52
Altay tankı bugün envantere giriyor! İşte son teknolojiyle donatılan Altay'ın tüm özellikleri | Video 28.10.2025 | 15:17
Bahçeli: Terör bitince bahar havası gelecek | Video 02:27
Bahçeli: "Terör bitince bahar havası gelecek" | Video 28.10.2025 | 14:44
Başkan Erdoğan, Altay teslimat törenine özel üretim TOGG ile geldi | Video 10:46
Başkan Erdoğan, "Altay" teslimat törenine özel üretim TOGG ile geldi | Video 28.10.2025 | 14:43
Balıkesir depremleri İstanbul fayını etkiler mi? Şükrü Ersoy merak edilen soruları A Haber’de yanıtladı | Video 37:16
Balıkesir depremleri İstanbul fayını etkiler mi? Şükrü Ersoy merak edilen soruları A Haber'de yanıtladı | Video 28.10.2025 | 11:58
Sındırgı depreminde çöken binalar sabahın ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi | Video 01:41
Sındırgı depreminde çöken binalar sabahın ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi | Video 28.10.2025 | 09:01
İngiltere Başbakanı Ankara’da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı | Video 08:37
İngiltere Başbakanı Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı | Video 27.10.2025 | 16:54
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan şok açıklama: 152 hakemin bahis oynadığı tespit edildi! | Video 09:16
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan şok açıklama: "152 hakemin bahis oynadığı tespit edildi!" | Video 27.10.2025 | 13:59
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ Casusluk suçundan tutuklandı | Video 04:41
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ "Casusluk" suçundan tutuklandı | Video 27.10.2025 | 09:21
Ekrem İmamoğlu Casusluk soruşturması kapsamında ifade vermek üzere adliyede | Video 01:16
Ekrem İmamoğlu "Casusluk" soruşturması kapsamında ifade vermek üzere adliyede | Video 26.10.2025 | 13:07
SON DAKİKA | PKK’lı teröristlerin Kandil Dağı’ındaki mağaraları kamerada 04:16
SON DAKİKA | PKK’lı teröristlerin Kandil Dağı’ındaki mağaraları kamerada 26.10.2025 | 12:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY