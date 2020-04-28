Küçük kız babası için yardım istemişti... O aileye kısa sürede ulaşıldı | Video

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin; sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan sağlık sorunu yaşadığını ifade eden kişinin ailesine çok kısa süre içerinde ulaştığı öğrenildi. Hasta Hasan Demir'in; Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne naklinin sağlandığı ve tedavisinin takibinin yapıldığını ifade edildi. Hasta Hasan Demir’in, 9 aydır Adana Balcalı Tıp Fakültesi’nde takip ve tedavisi yapılmakta olduğu öğrenildi.