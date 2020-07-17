Kuruçeşme'de teknede ceset bulundu | Video
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Beykoz'da kaza sonrası otomobile tabanca kabzasıyla saldırı kamerada | Video 17.07.2020 | 11:04
Beşiktaş Kuruçeşme'de teknede kaptan yardımcısının cesedi bulundu. Kuruçeşme'de teknede yaşadığı belirtilen 54 yaşındaki Özer İstikbal'in cesedi bulundu. Kaptan yardımcısı olduğu öğrenilen İstikbal'in ölüm nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.