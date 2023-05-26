LGBT'den ODTÜ'de Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü | Video
LGBT üyeleri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek yürüyüşü gerçekleştirdi.
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