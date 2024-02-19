Maden sahasında yeni heyelan riski! Bakan Yerlikaya duyurdu: Arama kurtarma faaliyetleri durduruldu
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki heyelan bölgesinde son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bölgede yeni bir heyelan riski olduğuna dikkat çeken Bakan Yerlikaya, 9 işçiyi arama faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.
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