Video Haber Malatya'daki deprem Adıyaman'da da hissedildi | Video
Malatya'daki deprem Adıyaman'da da hissedildi | Video

Malatya'daki deprem Adıyaman'da da hissedildi | Video

09.04.2022 | 18:11

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Malatya'daki deprem Adıyaman'da da hissedildi.

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