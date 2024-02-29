Marmarisli vatandaşlardan Cumhur ittifakı adayına destek: "Yaparsa Serkan yapar"
Marmaris’te depreme dayanıksız olan ve kiracının kanuni hakları sebebiyle 2 yıldır yıkım işlemleri yapılamayan okul için Cumhur İttifakının AK Partili Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, devreye girdi. Gönül rızasıyla noterden tahliye taahhütnamelerini aldıklarını belirten Yazıcı, 15 Nisan’da okulun yıkılarak yerine modern bina yapılacağının müjdesini verdi.
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