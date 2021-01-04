Video Haber Meksika’da trafikte yangın tüpü ile çöp kavgası | Video

Meksika’da trafikte yangın tüpü ile çöp kavgası | Video

Meksika’da trafikte yangın tüpü ile çöp kavgası | Video
04.01.2021 | 22:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Meksika’da trafikte yangın tüpü ile çöp kavgası | Video 00:44
Meksika’da trafikte yangın tüpü ile çöp kavgası | Video 04.01.2021 | 22:44
Mehmet Ali Erbil'den sevindiren görüntü | Video 00:40
Mehmet Ali Erbil'den sevindiren görüntü | Video 04.01.2021 | 22:01
Bakan Koca son dakika duyurdu: 4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı | Video 06:18
Bakan Koca son dakika duyurdu: 4 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı | Video 04.01.2021 | 20:01
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AK Parti MYK sonrası açıklamalar | Video 45:41
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AK Parti MYK sonrası açıklamalar | Video 04.01.2021 | 19:12
İletişim Başkanı Fahrettin Altun 18 yılda gerçekleşen sağlık devriminin görüntülerini paylaştı | Video 02:20
İletişim Başkanı Fahrettin Altun 18 yılda gerçekleşen sağlık devriminin görüntülerini paylaştı | Video 04.01.2021 | 19:21
CHP’li Belediye Meclis üyesi Mahkeme başkanının PKK sorusuna cevap veremedi | Video 01:43
CHP’li Belediye Meclis üyesi Mahkeme başkanının PKK sorusuna cevap veremedi | Video 04.01.2021 | 17:16
Deyrizor'da halk, YPG/PKK'nın gençleri zorla silah altına alma çalışmasını protesto etti | Video 00:29
Deyrizor'da halk, YPG/PKK'nın gençleri zorla silah altına alma çalışmasını protesto etti | Video 04.01.2021 | 17:20
Son dakika! PKK/YPG'den Tel Abyad'da kalleş saldırı: 2 çocuk öldü | Video 01:06
Son dakika! PKK/YPG'den Tel Abyad'da kalleş saldırı: 2 çocuk öldü | Video 04.01.2021 | 15:16
Mehmet Barlas 'Kovid salgını yetmezmiş gibi bir de mevsimler kaymaya başladı' 02:54
Mehmet Barlas 'Kovid salgını yetmezmiş gibi bir de mevsimler kaymaya başladı' 04.01.2021 | 13:35
Hasan Basri Yalçın '2021’de belirsizlikler devam edecek' 04:09
Hasan Basri Yalçın '2021’de belirsizlikler devam edecek' 04.01.2021 | 13:33
Engin Ardıç 'Yöğümsüz' 03:08
Engin Ardıç 'Yöğümsüz' 04.01.2021 | 13:31
Melih Altınok '2021’in yazarı belli oldu' 04:25
Melih Altınok '2021’in yazarı belli oldu' 04.01.2021 | 13:29
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anne, oğluna seslendi Ceza yok Baran, gel teslim ol | Video 02:40
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki anne, oğluna seslendi "Ceza yok Baran, gel teslim ol" | Video 04.01.2021 | 12:13
AK Parti ve MHP'den, İlker Başbuğ'un darbe imalı sözlerine sert tepki | Video 22:30
AK Parti ve MHP'den, İlker Başbuğ'un darbe imalı sözlerine sert tepki | Video 04.01.2021 | 12:49
Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili skandal sözler | Video 00:44
Can Ataklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili skandal sözler | Video 04.01.2021 | 11:04
Yavuz Donat 'Bir duayenin not defteri' 05:26
Yavuz Donat 'Bir duayenin not defteri' 04.01.2021 | 11:04
Şebnem Bursalı 'PKK’da kan donduran tecavüz çığlığı' 04:09
Şebnem Bursalı 'PKK’da kan donduran tecavüz çığlığı' 04.01.2021 | 10:59
Kerem Alkin 'Türkiye’nin ‘müttefikliğinin’ paha biçilmez değeri' 03:59
Kerem Alkin 'Türkiye’nin ‘müttefikliğinin’ paha biçilmez değeri' 04.01.2021 | 10:57
Hilal Kaplan 'Erdoğan özür dilemeli!' 03:35
Hilal Kaplan 'Erdoğan özür dilemeli!' 04.01.2021 | 10:55
Haşmet Babaoğlu 'Esas mesele' 02:53
Haşmet Babaoğlu 'Esas mesele' 04.01.2021 | 10:53

Meksika’da seyir halindeyken yola çöp atan otobüs şoförü, kendisini uyaran sürücüye yangın tüpü ile saldırdı. Meksika’nın Jalisco eyaletine bağlı Zapopan kentinde bir otobüs şoförü, seyir halindeyken yola çöp attığı için Jaaziel Carmona tarafından uyarıldı. Carmon’ın uyarısı ile deliye dönen otobüs şoförü, otobüste bulunan yangın tüpü ile Carmon’ın aracının camını patlattı. Jaaziel Carmona, “Lanet bir çöp torbasıyla ortaya çıkardığın pisliği gör” dediği için otobüs şoförünün saldırısına uğradığını belirtti. Saldırıya uğradığı anları sosyal medya hesabından yayınlayan Carmona, otobüsün plakasını da paylaştı. Jalisco Toplu Taşıma Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, otobüs şoförünün iş anlaşmasının iptal edildiği ve ehliyetinin de elinden alındığı aktarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA