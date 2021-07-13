MHP Lideri Devlet Bahçeli "Bal gibi ortadadır ki CHP, HDP, İP ortaktır"
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. MHP'nin bürokraside kadrolaştığını iddia eden Kılıçdaroğlu'na ateş püsküren Bahçeli, "Bilgi ve belgen var da açıklamıyorsan namerdin ağababasısın" dedi. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın hedef alınmasına vurgu yaptı, "Alçak kampanyalara kulağımız tıkalıdır" ifadelerini kullandı.