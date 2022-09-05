Milli Savunma Bakanı Akar, Polonyalı mevkidaşı Blaszczak ile görüştü | Video

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile görüştü.
Öte yandan görüşmede, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak'in, Bakan Akar'a Ukrayna-Rusya arasında ateşkesin sağlanması ve tahıl konusundaki çalışmalarda aldığı inisiyatiften dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.
GÖRÜŞMEDE, TÜRK VE POLONYA BAYRAKLARI DETAYI
Görüşme öncesinde iki Bakan Polonya ve Türk bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.
Bu sırada Blaszczak, bayrakları işaret ederek, ikisinin de "aynı renklere" sahip olduğunu ifade etti. Bakan Akar da bunun üzerine Türkiye ve Polonya arasındaki köklü tarihi geçmiş ve ortak değerlere vurgu yaptı.