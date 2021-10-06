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Başkan Erdoğan: "Meral Akşener hayali bir makama talip oldu" | Video 06.10.2021 | 13:17
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Bakan Karaismailoğlu Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu | Video 06.10.2021 | 13:05
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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar | Video 06.10.2021 | 13:06
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MİT'ten PKK'ya operasyon! Dağlıca saldırısının faili öldürüldü | Video 06.10.2021 | 13:07
01:14
FOX TV'de 6-7 Ekim olaylarının yıl dönümünde Demirtaş güzellemesi | Video 06.10.2021 | 11:48
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MSB açıkladı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 06.10.2021 | 10:14
00:51
SON DAKİKA: Ankara’da FETÖ’nün hücre evlerine baskın 06.10.2021 | 10:06
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Boğaziçi Üniversitesi'nde terör estiren 10 kişi gözaltında | Video 06.10.2021 | 09:23
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Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürüyle görüştü 06.10.2021 | 08:42
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İBB, kiracısı olan TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği’ni işgal etti! | Video 06.10.2021 | 00:26
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Yorgan arasında uyuşturucu ticaretine polis engeli | Video 05.10.2021 | 23:31
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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist daha teslim oldu | Video 05.10.2021 | 19:01
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İstanbul trafiğinde son durum | Video 05.10.2021 | 17:53
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda, 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi.