MSB bu görüntülerle açıkladı! PKK/KCK'lı 12 terörist etkisiz hale getirildi | Video

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan’da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve “ele geçirilmesi imkânsız” diye tanımladığı sözde doğu karargâhı ele geçirildi.