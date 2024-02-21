Video Haber MSB duyurdu: 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildi | Video
MSB duyurdu: 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildi | Video

MSB duyurdu: 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildi | Video

21.02.2024 | 10:51

Milli Savunma Bakanlığı: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

MSB duyurdu: 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildi | Video 00:36
MSB duyurdu: 6 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildi | Video 21.02.2024 | 10:51
Özgür Özel Lütfü Savaş ile ne konuştu? İşte 75 dakikalık görüşmenin perde arkası | Video 04:27
Özgür Özel Lütfü Savaş ile ne konuştu? İşte 75 dakikalık görüşmenin perde arkası | Video 21.02.2024 | 10:22
Tarihi anlar: KAAN gökyüzünde! Ankara semalarında ilk uçuşunu yaptı | Video 00:17
Tarihi anlar: KAAN gökyüzünde! Ankara semalarında ilk uçuşunu yaptı | Video 21.02.2024 | 09:50
Milli Muharip Uçak ’KAAN’ ilk uçuşunu gerçekleştirdi! | Video 06:24
Milli Muharip Uçak 'KAAN' ilk uçuşunu gerçekleştirdi! | Video 21.02.2024 | 09:33
CHP’den istifa eden Gürsel Tekin’den Ekrem İmamoğlu çıkışı: Muhatabım değil | Video 00:45
CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'den Ekrem İmamoğlu çıkışı: "Muhatabım değil" | Video 21.02.2024 | 09:14
FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen ‘Kıskaç-7’ operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı | Video 00:35
FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen ‘Kıskaç-7’ operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı | Video 21.02.2024 | 08:55
Putin: “Uzaya nükleer silah konuşlandırılmasına karşıyız” 02:28
Putin: “Uzaya nükleer silah konuşlandırılmasına karşıyız” 20.02.2024 | 22:59
Gazze’de can kaybı 29 bin 195’e yükseldi 00:50
Gazze’de can kaybı 29 bin 195’e yükseldi 20.02.2024 | 22:59
Fatih’te kimliği belirsiz kişiler etrafa ateş açtı 02:05
Fatih’te kimliği belirsiz kişiler etrafa ateş açtı 20.02.2024 | 22:13
İsrail güçleri Gazze’de gazetecilerin üzerine ateş açtı 00:56
İsrail güçleri Gazze’de gazetecilerin üzerine ateş açtı 20.02.2024 | 22:13
Batık geminin makine dairesinin girişi su altından görüntülendi 01:39
Batık geminin makine dairesinin girişi su altından görüntülendi 20.02.2024 | 22:13
Polonyalı çiftçiler Ukrayna sınırını kapatıp, mısırı demir yoluna döktü 09:34
Polonyalı çiftçiler Ukrayna sınırını kapatıp, mısırı demir yoluna döktü 20.02.2024 | 21:19
Otomobil trambüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 00:56
Otomobil trambüse çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 20.02.2024 | 21:21
SON DAKİKA | Arnavutluk Başbakanı Rama ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar 21:40
SON DAKİKA | Arnavutluk Başbakanı Rama ile ortak basın toplantısı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 20.02.2024 | 20:47
Camide çocuklara bıçak çeken yaşlı adam adli kontrolle serbest kaldı 02:10
Camide çocuklara bıçak çeken yaşlı adam adli kontrolle serbest kaldı 20.02.2024 | 18:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü 01:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü 20.02.2024 | 18:09
Başkan Erdoğan’dan Danıştay’ın FETÖ kararına tepki: Yüksek yargıdaki ihtilafı gidereceğiz | Video 16:07
Başkan Erdoğan'dan Danıştay’ın FETÖ kararına tepki: "Yüksek yargıdaki ihtilafı gidereceğiz" | Video 20.02.2024 | 15:00
Vali’den açıklama! Kayıp mürettebatı aramak için bölgeye İHA sevk edildi | Video 02:53
Vali'den açıklama! Kayıp mürettebatı aramak için bölgeye İHA sevk edildi | Video 20.02.2024 | 14:32
Türkiye’yi kötüle vatandaşlığı kap! MİT’ten Fransız casuslarına operasyon | Video 10:56
Türkiye'yi kötüle vatandaşlığı kap! MİT’ten Fransız casuslarına operasyon | Video 20.02.2024 | 12:24
MHP Lideri Bahçeli’den FETÖ’cüleri aklayanlara sert tepki: Gelecekleri varsa görecekleri de var! | Video 41:56
MHP Lideri Bahçeli'den FETÖ'cüleri aklayanlara sert tepki: "Gelecekleri varsa görecekleri de var!" | Video 20.02.2024 | 11:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA