MSB'den Pençe-Kilit paylaşımı! "Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir" | Video
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Pençe-Kilit Operasyonu’nu gerçekleştiren Kahraman Mehmetçik; bölgedeki kar, yağmur, fırtına, düşen yıldırımlar, eksi derecelerdeki soğuk ve yoğun sise rağmen operasyonlara aralıksız devam ediyor.