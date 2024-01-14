Video Haber Ordu’da buzlanma kazaya neden oldu: Sahil yolu tek şeritten 2 saat ulaşıma kapandı
Ordu’da buzlanma kazaya neden oldu: Sahil yolu tek şeritten 2 saat ulaşıma kapandı

Ordu’da buzlanma kazaya neden oldu: Sahil yolu tek şeritten 2 saat ulaşıma kapandı

14.01.2024 | 22:24

Ordu’nun Ünye ilçesinde aşırı buzlanmanın etkili olduğu kazada kontrolden çıkan TIR, sahil yolunu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapattı.

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