Oy verme sırasında Başkan Erdoğan'ı fark etmeyen seçmenin büyük şaşkınlığı, gülümsetti | Video
Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'na giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, oy kullanmak için sıraya girdi. Bir süre arkasında bekleyen Başkan Erdoğan'ı arkasında fark eden bir seçmen büyük şaşkınlık yaşadı.
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