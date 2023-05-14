Oy verme sırasında Başkan Erdoğan'ı fark etmeyen seçmenin büyük şaşkınlığı, gülümsetti | Video

Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'na giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, oy kullanmak için sıraya girdi. Bir süre arkasında bekleyen Başkan Erdoğan'ı arkasında fark eden bir seçmen büyük şaşkınlık yaşadı.