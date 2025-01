Özel halk otobüsü esnafının İBB'den 3 milyar 600 milyon TL alacağı var | Video 08.01.2025 | 10:51 İstanbul'da ulaşım hizmeti veren özel halk otobüslerinin elde ettiği tüm yolcu geliri, İBB'nin eline geçiyor. Özel halk otobüsü esnafı ise kilometre başına performansa dayalı bir sistem ile gelirden pay alıyor. Otobüslerin araç, yakıt, personel ve benzeri giderlerini kendilerinin karşıladığını, kestikleri faturanın ve giderlerinin İBB'den aldıkları paydan daha az olduğunu ve bundan dolayı zarar girdiklerini belirten İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, özel halk otobüsü esnafının yaklaşık 3 milyar 600 milyon TL alacaklı olduğunu söyledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da toplu taşıma hizmeti veren Özel Halk Otobüsü esnafı, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan anlaşma sonrası İBB'ye bağlı olarak hizmet vermeye başladı. O anlaşmadan bu yana yolculardan elde edilen gelirin tümünün İBB'ye aktarıldığını belirten İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, performansa dayalı ve kilometre başına hesaplanan bir sisteme göre özel halk otobüsü esnafının bu gelirden pay aldığını söyledi. Özel halk otobüslerinin yakıt ve tamir giderini, personel gideri, araç gideri ve benzeri giderlerinin kendileri tarafından karşılandığını söyleyen Ovacık, kendilerinin karşıladıkları giderin ve kestikleri faturanın, İBB'den aldıkları paydan daha az olduğunu ve bundan dolayı zarara girdiklerini ve alacaklı olduklarını belirtti.

İstanbul çapında taşıma hizmeti veren, esnaf odası bünyesinde 3 bin 41 özel halk otobüsünün ve yaklaşık 4 bin esnafın olduğunu belirten Ovacık, esnaf başına 1 milyon 200 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında olmak üzere, toplamda yaklaşık 3 milyar 600 milyon TL alacaklarının olduğunu söyledi.

"HER AY KESTİĞİMİZ FATURANIN DÜŞÜĞÜNÜ ALA ALA ESNAFIN HEMEN HEMEN 1 MİLYON 200 İLE 1 MİLYON 500 BİN LİRA ARASINDA ALACAĞI OLUŞTU"

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, "Biz İstanbul'da 3 bin 41 araçla beraber günde 2 milyon yolcu taşıyan, İETT denetiminde çalışan Özel Halk Otobüsleri'yiz. Biz 2020 yılının sonunda bir sisteme geçtik. Sistem şu şekilde; bizim taşıdığımız yolcuların tüm toplanan paraları İBB alıyor. Biz de performansa dayalı ve kilometre başına bir sistemde para alıyoruz. Bu sistem ilk başladığımızda iyi gitti. Ama daha sonra git gide makas açıldı. Haliyle her ay kestiğimiz faturanın düşüğünü ala ala şu anda esnafın hemen hemen 1 milyon 200 ile 1 milyon 500 bin lira arasında alacağı oluştu. Toplamda 3 milyar 600 milyon lira alacak oluştu. Biz bunu hem Ekrem Başkan'dan hem de bürokratlardan şiddetle talep ediyoruz. Bizim esnaf bildiğiniz gibi arkada parası olan bir esnaf değil. Zaten kıt kanaat geçinen bir esnaf. Aracını tamir ettirecek, aracını değiştirecek, borçları harçları var, kredi kartları var, bunları ödemesi lazım. Haliyle daha sağlıklı şekilde toplu taşıma yapmamız için bunların mutlaka bir an önce ödenmesini talep ediyoruz. Zaman zaman esnafımız İBB'nin önüne de gidiyor, taleplerini iletiyor. Ama şimdiye kadar net bir çözüm olmadı" dedi.

"KİŞİ BAŞINA 20 LİRA AMA BİZİM ARAÇLARIMIZA BİNEN YOLCUDAN ORTALAMA 10.7 LİRA ALIYORUZ"

Ovacık, "UKOME'deki zam direkt bize yansımıyor. Orada iyi bir oran çıkması bizim İBB ile yapacağımız sözleşmedeki güncellemeyi etkiliyor. Haliyle biz havuza ne kadar para atarsak o kadar talep etmiş olacağız. Zam istemek dünyanın en zor işidir. Ama maalesef İstanbul'da ulaşım çok ucuz. Bir kişi başına 20 lira ama bizim araçlarımıza binen yolcudan ortalama 10.7 lira alıyoruz. Çünkü indirimliler var, abonman var, ücretsiz taşıdıklarımız var. Mesela taşıdığımız yolcuların yüzde 18, 20'sini tamamen ücretsiz taşıyoruz ve bu bizim cebimizden gidiyor. Dünyada ücretsiz hizmet yapan tek sektör biziz. Yakıtını biz alıyoruz, personelini biz veriyoruz, otobüsünü biz alıyoruz, her tür tamirat tadilatını biz yapıyoruz, ama halkı ücretsiz taşıyoruz. Hem merkezi hükümetten hem belediyeden mutlaka bu konuların halledilmesini talep ediyoruz. Bize destek olunması lazım. Belediyeden beklentimiz de 2025 yılında yapacağımız sözleşmede bize iyi bir oranda artış yapılması. Bu da bizim İstanbul halkına daha sağlıklı daha hızlı ve daha güvenilir toplu taşıma yapabilmemizi sağlayacaktır. Biz hak edişlerimizi alamazsak biz de haliyle bu araçları düzgün çalıştıramıyoruz ve yolcular mağdur oluyor" dedi.