Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e 500 bin TL'lik dava | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e cuntacı ifadeleri nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
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