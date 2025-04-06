Video Haber İBB soruşturmasında gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci KKTC'de yakalandı | Video
İBB soruşturmasında gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci KKTC'de yakalandı | Video

İBB soruşturmasında gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci KKTC'de yakalandı | Video

06.04.2025 | 08:34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan reklam firması sahibi Kaan Ketenci, KKTC polisi tarafından yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sürdürülen çalışmalarda, soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan reklam firması sahibi Kaan Ketenci'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) olduğu istihbaratına ulaşıldı. Ketenci'nin bulunduğu yerin, KKTC'de bulunan KOM Başkanlığı irtibat görevlisi ve Kıbrıs Polis Teşkilatı'na aktarıldı. Düzenlenen ortak operasyon ile dün yakalanan Ketenci, KKTC'deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Kaan Ketenci'nin "suç örgütü üyesi olmak, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet ve yolsuzluk" suçları kapsamında ifade vereceği öğrenildi.

Kaan Ketenci, polisteki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecek.
Öte yandan İBB iştiraklerinden yüklü miktarda ihaleler aldığı suçlamasıyla Emrah Bağdatlı, Kültür A.Ş.'den usulsüz olarak çeşitli ihaleler aldığı suçlamasıyla Merthan Açıl, tutuklanan İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de ortak yaptıkları inşaatlarda usulsüz işlemler yapmakla suçlanan Ali Gül de dahil olmak üzere diğer firari durumdaki kişilerin yakalanması için operasyonların devam ettiği öğrenildi.

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