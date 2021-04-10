Paris'te ırkçılık ve aşırı sağ karşıtı protesto | Video
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Fransa’nın başkenti Paris’te binlerce kişi sokaklara dökülerek ülkede artan ırkçılık ve aşırı sağ eylemlerini protesto etti. Fransa'da her geçen gün artan ırkçılık ve aşırı sağ hareketlerine karşı sol eğilimli dernekler ile sosyalist düşüncedeki grupların tepkileri devam ediyor. Ülkenin başkenti Paris’te bugün binlerce kişi sokaklara dökülerek, ülkede artan ırkçılık ve aşırı sağ eylemlerini protesto etti.