Video Haber PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video

PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video

PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video
19.05.2021 | 17:35

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

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