Restoranda askeri üniforma ile servis yapan şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi
İstanbul Beyoğlu’nda bir restoranda askeri üniforma ile servis yapıldığı anları sosyal medyada paylaşan Y.J. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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