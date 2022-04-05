Rusya Ukrayna savaşında son dakika! Zelenskiy'den flaş açıklama: BM Güvenlik Konseyi nerede? | Video
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Son dakika haberi... Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy BM Güvenlik Konseyi'ne hitap etti. Zelenskiy, dünya barışını sağlamakla sorumlu kilit kurumun etkin bir şekilde çalışamadığı belirterek "BM Güvenlik Konseyi nerede?" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi. Öte yandan sivililerin öldürüldüğünü bir kez daha dile getiren Zelenskiy sığınakların havaya uçurulduğunu da sözlerine ekledi.