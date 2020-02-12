Sabiha Gökçen'de panik anları! Kaptan pilot havada bilincini kaybetti | Video

5 Şubat'ta yaşanan uçak kazasının ardından Sabiha Gökçen'de yine Pegasus yolcu paniği vardı. Viyana- İstanbul seferini yapan yolcu uçağında kaptan pilot bilincini kaybetti, havada panik yaşandı. Devreye yardımcı pilot girdi ve Sabiha Gökçen Havalimanı kulesiyle irtibata geçti. Kulenin yardımıyla Pegasus yolcu uçağının piste kontrollü inişi sağlandı.