Savunma Sanayii Başkanı açıkladı! ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirildi! | Video
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Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “Bugün KKK’ya TUSAS üretimi T129 ATAK helikopteri teslimatı gerçekleştirdik” dedi.