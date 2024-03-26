Seçimlere müdahale için gönderilen terörist Şırnak’ta yakalandı | Video
Şırnak’ta jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan aranan ve Türkiye’ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen Dorşin Botan kod adlı Ç.G. yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, Ç.G.’nin terör örgütünün şehir yapılanması olan YPS’nin faaliyetlerini yönetmek ve seçimlere müdahale etmek için görevlendirildiği belirtildi.
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