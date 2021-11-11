Şehit Kaymakam Safitürk’ün babasından Türkkan’a tepki | Video

Terör örgütü PKK tarafından Mardin Derik Kaymakamlığına 10 Kasım 2016’da el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıda şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, hain saldırının 5. yılında memleketi Sakarya'da kabri başında anıldı. Safitürk'ün babası Asım Safitürk, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de boynuna sarılarak bir süre dinledikten sonra şehit yakını Tahir Gümren’e ağza alınmayacak hakaretlerde bulunmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Baba Asım Safitürk, “Onun milleti temsil edecek hali yoktur, onun meclis çatısı altında kalmaması lazım” dedi.