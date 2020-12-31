Serdar Ortaç 'Milyoner'de ilk kez açıkladı! | Video
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'Kim Milyoner Olmak İster' yılbaşı bölümü ile Atv ekranlarında yayınlanıyor. Programa konuk olan Serdar Ortaç, bestecisi olduğu 'Padişah' parçasının seneler sonra ilk kez hikayesini anlattı.